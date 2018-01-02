ПРО НОВАЦІЇ У ЗАСТОСУВАННІ РРО ІНФОРМУЄ ПОДАТКОВА

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків, що 20.12.2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 984 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336» (далі – постанова № 984), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 № 1336 «Про забезпечення реалізації ст. 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – постанова № 1336).
Змінами, внесеними постановою № 984, встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) є обов’язковим:
— для форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах 2,3,5,6,13,14,17,22,23,27 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО, — 500 тис грн на один суб’єкт господарювання;
— для форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах 4 і 7 Переліку, — 250 тис грн. на один структурний (відокремлений) підрозділ.
Крім того, внесеними змінами, зокрема передбачено, що дія постанови № 1336 не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
Фахівці Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертають увагу, що підпункти 2 і 6 п.2 змін, затверджених постановою № 984 набирають чинності через шість місяців після набрання чинності постановою № 984. Постанову № 984 опубліковано в офіційному виданні « Урядовий кур’єр» від 20.12.2017 № 240.