КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛІКВІДОВАНО

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що 29 грудня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні.
Так, згідно указу Президента України №451/2017 «Про реорганізацію місцевих загальних судів», утворено Покровський окружний суд – у містах Авдіївці, Мирнограді, Новогродівці, Покровську та Селидовому, Покровському районі Донецької області із місцезнаходженням у містах Покровську, Авдіївці, Мирнограді, Новогродівці та Селидовому Донецької області шляхом реорганізації (злиття) Авдіївського міського суду, Димитровського міського суду, Красноармійського міськрайонного суду, Новогродівського міського суду та Селидівського міського суду Донецької області.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Пунктом 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.
Отже, Касноармійський міськрайонний суд продовжує здійснювати свої повноваження до початку діяльності Покровського окружного суду.