З 1 СІЧНЯ ДОВЕДЕТЬСЯ ЇЗДИТИ ТИХІШЕ І СОРТУВАТИ СМІТТЯ

Наступного року українцям підвищать мінімальну зарплату, знизять максимальну швидкість їзди в населених пунктах і поміняють правила виробництва шоколаду.
Гроші
З 1 січня розмір мінімальної зарплати в Україні збільшитися на 17%. Якщо сьогодні мінімалка становить 3200 грн, то вже з наступного понеділка вона підніметься до 3723 грн. На 160 грн виросте і мінімальна допомога для безробітних, яка в новому році складе 1440 грн. Нарешті, за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд підвищить пенсії військовослужбовцям в середньому на 1,5 тис.грн.
Дороги та авто
З наступного тижня помітно зміниться життя водіїв. Уряд обіцяє запустити перший етап фотовідеофіксації дорожнього руху, під час якого за ситуацією на дорогах стежитимуть 400 камер.
«Цей процес плавно піде, і протягом півтора років аварійність і травматизм на дорогах повинні знизитися на 30%. В цілому по країні повинно бути встановлено близько 4000 камер», — зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Крім цього зміняться і Правила дорожнього руху. Вже 1 січня населених пунктах не можна буде їздити швидше 50 км / год, а в місцях підвищеної аварійності — не більше 30 км / ч. Нагадаємо, що зараз обмеження швидкості — 60 км / ч.
Пошта і сміття
З січня «Укрпошта» планує поміняти тарифи на відправлення посилок. Якщо сьогодні пересилання 10 кг в межах області обійдеться в 24 грн, то після нового року — 20 грн. Відправлення такий же посилки в межах України обійдеться в 25 грн (сьогодні — 33,6 грн). Вартість відправлення посилки вагою 30 кг буде коштувати 66 грн в межах області та 72 грн — в межах України (сьогодні — 38 грн і 48 грн відповідно). Подорожчає і експрес-пересилання (1-2 дні): 10-кілограмова посилка в межах області обійдеться в 36 грн (зараз — 30 грн), а по Україні — 48 грн (42 грн).
Після нового року зміняться і правила поводження з побутовими відходами. Відповідний закон ВР прийняла ще в 2012 році, проте впровадження цієї норми відклала до 1 січня 2018-го. Згідно із законом, органам місцевого самоврядування заборонено захоронення неперероблених побутових відходів на полігонах, тому міста і села повинні забезпечити сортування сміття за видами для подальшої переробки та утилізації. Передбачено і покарання за порушення цього закону: звичайних українців будуть штрафувати на 1360 грн, а чиновників — на 2550 грн.
Нарешті, з 1 січня на кордоні України з’явиться система біометричного контролю — у іноземців зніматимуть відбитки пальців. При цьому перші мобільні біометричні комплекси почнуть свою роботу вже завтра.