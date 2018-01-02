В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ЖИТЕЛИ МИРНОГРАДА ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ 02.01.2018 Мирноград, Фото Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Новогодняя ночь, что может быть прекрасней! Городской властью Мирнограда для жителей города и близлежащих сел и поселков были организованы праздничные мероприятия. Всю ночь жителей и гостей развлекали профессиональные артисты и звезды эстрады, а также подарком от Покровского городского головы стал незабываемый новогодний фейерверк! Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Мирноград, Новий рік, Покровськ, свято, тв капрі Додати коментар Отменить ответ