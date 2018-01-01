ІМЕНИНИ 1 СІЧНЯ

Ілля́, Ілько́ — українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu (אליהו) Іллі-пророка, про який оповідає Старий Завіт, якого рівно поважали юдаїзм, християнство та іслам. Ім’я Eliyahu означає «Мій Бог — Ягве» (Eli אלי — мій Бог; Yahu יהו — коротка форма невимовного Імені Бога, багато перекладачів Біблії усунули зі своїх перекладів Боже ім’я та замінили його на титул «Господь»). Значення імені: мій Бог — Бог істинний.
Тимофі́й або Тимотей (дав.-гр. Τιμόθεος — «той, що шанує Бога») — християнське чоловіче ім’я. Українські народні форми — Тиміш, Тимко. Зменшені форми — Тиміш, Тимко, Тимонько, Тимочко, Тимцьо, Тимось, Тимусь, Тимуха, Тимошко. У деяких країнах має і жіночу форму (італ. і ісп. Timotea).
Григо́рій — християнське чоловіче ім’я. Походить із грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. γρήγορος — «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через старослов’янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво лат. Gregorius.
Євти́хій (грец. Εὐτυχής, Εὐτύχιος, букв. «щасливий», «великодушний», «веселий») — чоловіче імя грецького походження.
Агла́я (грец. Αγλαΐα — «Блискуча») — дочка Зевса й Евріноми, одна з трьох Харит. Аглаю-Хариту не слід змішувати з іншими персонажами давньогрецької міфології з таким ім’ям:
- Аглая — дружина Абанта, мати Акрісія і Прета, братів-близнюків.
- Аглая — дружина Аміфаона, мати Біанта і Мелампода (версія).
- Аглая — дочка Феспія, що народила від Геракла сина Антіада.
- Аглая — дочка Асклепія та Епіони