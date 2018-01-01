Православна церква відзначає день пам’яті Святого великомученика Боніфатія. І, незважаючи на те, що 1 січня вважається днем Нового року, віруючі також вирушають до церкви і моляться, вшановуючи цього Святого. Боніфатій вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороби і пияцтва. Тому, йому часто моляться (не менше 1 січня) для позбавлення від алкоголізму.
1 січня не рекомендується вживати в їжу солодощі, продукти тваринного походження, розважатися і слухати музику. Хоча, безумовно, можна відсвяткувати Новий рік, згадуючи все те хороше, що він приніс.
Народні повір’я говорять про те, що в перший день Нового року, 1 січня, слід звертати увагу на прикмети і дотримувати деякі правила. Так, наприклад, 1 січня не варто займатися важкою або серйозною роботою, адже, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Саме тому, люди в старовину 1 січня намагалися відпочивати і веселитися. Проводилися масштабні гуляння, росіяни ходили один до одного в гості, надівши самі ошатні, гарні і яскраві одягу. До речі, згідно з прикметами вважалося, що якщо у цей день кілька разів змінювати вбрання, то сам рік буде також різноманітним, вдалим, багатим на події та враження.
Народні прикмети на 1 січня
- Безліч народних прикмет було пов’язано з урожаєм. Якщо в перший день Нового року-ніч буде зоряної і без хмар, то, швидше за все, врожай буде багатим. Особливо це стосувалося врожаю ягід.
- Погода 1 січня дозволяла визначити, яким буде перший день літа — теплим або холодним
- 1 січня не треба багато працювати, інакше весь рік пройде важко
- Не варто виносити сміття 1 січня, щоб не накликати біду
- Якщо ви займаєтеся торгівлею, то зробіть знижку першому покупцю — за приметами вважаеться, що це допоможе забезпечити успіх у справах на весь рік
- Зустрічати Новий рік слід в новому одязі, щоб потім весь час перебувати в гарному настрої
- Якщо 1 січня на вулиці тепло — чекайте доброго врожаю зернових культур
- До Нового року варто роздати всі борги і завершити всі справи — це дозволить почати щось нове і домогтися реалізації задуманого
- Якщо 1 січня на деревах іній, значить, рік буде благополучним для проведення сільськогосподарських робіт.
- Якщо новорічна ніч видалася місячної — чекайте рясного врожаю гороху, сочевиці і бобових культур
- Якщо з неба 1 січня падає дрібний сніг — чекайте багатого врожаю пшениці.
- Якщо в новорічну ніч дме вітер — восени можна зібрати багатий урожай горіхів.