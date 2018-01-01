Как празднуют Новый год в разных странах мира

Новый год в разных странах связан с традициями, сохранившимися еще с давних времен. О том, какие необычные традиции соблюдают жители разных стран, читайте в подборке.
Так, в Венгрии в первую секунду Нового года предпочитают свистеть в детские дудочки, рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость, благополучие. Готовясь к празднику, венгры не забывают о магической силе новогодних блюд: фасоль и горох сохраняют силу духа и тела, яблоки — красоту и любовь, орехи способны защитить от беды, чеснок — от болезней, а мед — подсластить жизнь.
В Испании существует традиция — в новогоднюю ночь есть виноград. Под бой часов нужно успеть съесть 12 виноградных ягод, по одной за каждый из двенадцати грядущих месяцев.
Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии – Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале – колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки.
В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено – угощение для его ослика.
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на пристани. Дед Мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы.