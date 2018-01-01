ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 СІЧНЯ

- 45 до н.е. — введення в Римі юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря.
- 89 — Сатурнин Люцій Антоній став імператором Риму.
- 1788 — заснована у 1785 році Джоном Волтером англійська газета «The Daily Universal Register» після 940 випусків перейменована у «The Times».
- 1801 — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкрив перший (найбільший) астероїд Цереру.
- 1801 — після жорстокого придушення в 1798 році повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації «Товариство об’єднаних ірландців», був скасований ірландський парламент.
- 1804 — проголошено незалежність Гаїті від Франції.
- 1863 — вступила в дію прокламація Авраама Лінкольна про звільнення рабів.
- 1880 — видано друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни.
- 1909 — у Великій Британії проведені перші виплати пенсій.
- 1919 — видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви.
- 1928 — почала виходити газета «Розбудова нації», орган проводу українських націоналістів.
- 1932 — відкрився Нижньогородський автомобільний завод ім. Молотова .
- 1940 — азербайджанська писемність переведена на кириличний шрифт.
- 1940 — народився Веніамін Сікора — акдемік, публіцист, громадський діяч тощо.
- 1959 — перемога Кубинської революції.
- 1983 — «Arpanet» змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що й привело до появи сучасного інтернету.
- 1992 — Республіка Ірак визнала незалежність України.
- 1995 — розпочала роботу Світова організація торгівлі.
- 1999 — введено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція).
- 2000 — Туркменістан перейшов з кирилиці на латинський алфавіт.
- 2001 — безготівкове євро введено в Греції.
- 2002 — поява готівкового євро.
- 2007 — Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стали офіційними мовами ЄС (приєдналися до 20 інших мов); у Словенії введено в обіг євро.
- 2008 — на Кіпрі та Мальті введено в обіг євро.
- 2009 — у Словаччині введено в обіг євро.
- 2011 — у Естонії введено в обіг євро.
- 2014 — у Латвії введено в обіг євро.
- 2015 — у Литві введено в обіг євро.