ІМЕНИНИ 31 ГРУДНЯ

Віра — українське ім’я і в буквальному перекладі з грецької мови означає «віра», «служіння Богу».
Віктор — ім’я в перекладі з латинської мови означає «переможець». У імені Віктор є родинні імена, утворені від слова «victor», що стали римськими когноменом Victorinus, Victorianus — Вікторія, Вікторин, Вікторина. Багато з них згодом увійшли в православні і католицькі святці.
Володимир — ім’я має слов’янське походження, складається із двох корінь: «влад» (володіти) і «мир», тобто ім’я може мати сенс — «володіючий світом»
Георгій — ім’я походить від давньогрецького слова «георгос», що означає «Обробляти землю», «землероб». В інших країнах ім’я звучить як Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьордь, Юргер, Іржі, Єжи. У Древній Русі Георгія також називали Гюргій, Дюргі і Дюк, у Вірменії розповсюджено звернення Геворг (Геворк, Георг), в Грузії — Гіві. Крім численних зменшувально-пестливих форм, в українській мові у цього імені існує два похідних, які зараз вважаються самостійними іменами: Юрій і Єгор.
Єлизавета — ім’я має давньоєврейське походження й у перекладі буквально означає «Бог мій — клятва», «почитающая Бога», «заклинає Богом». На івриті це ім’я звучить як Елішева.
Софія — ім’я в перекладі з давньогрецької мови означає «мудрість», «премудрість», «мудра». Існує варіант перекладу «розумність», «наука».