ТЕЛЕКАНАЛ «КАПРИ» 12 ЛЕТ В ЭФИРЕ

31 декабря 2005 года ТЕЛЕКАНАЛ «КАПРИ» впервые подал сигнал в эфир. Он был подан с собственной, 100-метровой вышки, которую удалось соорудить меньше, чем за год.
За это время ТЕЛЕКАНАЛ «КАПРИ» был честным перед телезрителем, завоевав доверие и уважение. И сегодня можно с полной уверенностью сказать, что ТВ «КАПРИ» — поистине НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Именно 12-й год нашей работы стал как никогда сложным потому, что 11 месяцев предприятие работало без электричества.
Напомним, 6 февраля 2017г. ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» (которое является монополистом по энергоснабжению) по надуманной причине, без предварительного письменного предупреждения прекратило энергоснабжение ООО «Телевидение «КАПРИ».
Но при этом мы продолжали вещать при помощи генератора.
Нам удалось преодолеть сложности благодаря юридической поддержке Юрия Кармазина и доброжелателей. Было приятно, когда в трудный период неравнодушные телезрители вместе с нами переживали эту проблему, поддерживали и подбадривали нас, вдохновляя на дальнейшую правовую борьбу с монополистом.
И только благодаря БОГУ чудо произошло. В тот момент, когда надежда на то, что восторжествует справедливость и будут выполняться Законы Украины, практически иссякла, электроснабжение ТЕЛЕКАНАЛА «КАПРИ» возобновили и теперь у нас есть возможность круглосуточно продолжать информировать своих телезрителей.