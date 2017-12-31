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ТЕЛЕКАНАЛ «КАПРИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!

31.12.2017 Новини, Увага! Комментариев нет
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Самый главный, семейный и долгожданный праздник в году невозможно представить без телеэфира. Коллектив телеканала «КАПРИ» ежедневно создаёт настроение праздника для своих телезрителей.

Мы стали ярче и интереснее только для Вас, дорогие телезрители. И мы говорим «спасибо» за то, что в течение всего это сложного, но невероятно интересного года Вы были с нами.

 

Уважаемые телезрители и наши друзья!

Пусть в новом году жизнь играет всеми красками, как конфетти, сбываются мечты, сияют на лицах улыбки, глаза искрятся счастьем! Пусть в душе будет больше добра! Пусть все желания исполнятся, самые заветные, самые необычные и самые долгожданные.

Пусть Новый год принесёт в Ваш дом новые успехи и достижения, новые радостные эмоции, счастье и любовь!

Обещаем в 2018 году работать для вас еще лучше! С нами вы будете знать все самое важное.


С любовью коллектив телеканала «КАПРИ»

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