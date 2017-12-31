ТЕЛЕКАНАЛ «КАПРИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!

Самый главный, семейный и долгожданный праздник в году невозможно представить без телеэфира. Коллектив телеканала «КАПРИ» ежедневно создаёт настроение праздника для своих телезрителей.
Мы стали ярче и интереснее только для Вас, дорогие телезрители. И мы говорим «спасибо» за то, что в течение всего это сложного, но невероятно интересного года Вы были с нами.
Уважаемые телезрители и наши друзья!
Пусть в новом году жизнь играет всеми красками, как конфетти, сбываются мечты, сияют на лицах улыбки, глаза искрятся счастьем! Пусть в душе будет больше добра! Пусть все желания исполнятся, самые заветные, самые необычные и самые долгожданные.
Пусть Новый год принесёт в Ваш дом новые успехи и достижения, новые радостные эмоции, счастье и любовь!
Обещаем в 2018 году работать для вас еще лучше! С нами вы будете знать все самое важное.
С любовью коллектив телеканала «КАПРИ»