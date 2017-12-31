ГОРОСКОП НА 31 ГРУДНЯ

ОВЕН
Можете багато втратити. У Новому році варто працювати наполегливіше.
ТЕЛЕЦЬ
Святковий день може стати гарною можливістю змінити роботу.
БЛИЗНЮКИ
Можуть бути втрати у професійній сфері.
РАКИ
Будьте ініціативними та не бійтеся робити плани на наступний рік.
ЛЕВ
Поводьте себе спокійно та серйозно. Сьогодні ви повинні справити приємне враження.
ДІВА
Отримаєте приємні новини, що стосуються роботи.
ТЕРЕЗИ
Відпочити від роботи не вдасться. У вас багато справ.
СКОРПІОН
Не поспішайте та будьте уважними, тоді всі справи будуть вдалими.
СТРІЛЕЦЬ
Не прислухайтесь до негативної критики. Ви неперевершені!
КОЗЕРІГ
День пройде чудово. Можливі нові знайомства.
ВОДОЛІЙ
День почнеться не найкраще. Можливо, ви обрали неправильний шлях для досягнення цілі.
РИБИ
Залишайтеся впевненими у своїх рішеннях.