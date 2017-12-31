ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 ГРУДНЯ

- 1695 — у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).
- 1807 — празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проект кінної залізниці (від Ческе Будейовице до Лінца).
- 1808 — французький вчений Жозеф-Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
- 1857 — указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
- 1869 — британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
- 1899 — початок ефемеридного часу (року).
- 1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді — Лонгакр) у Нью-Йорку.
- 1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
- 1942 — «Бій у Баренцевому морі» або «Новорічний бій» між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсера, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.
- 1943 — Червона армія вибила німецьку з Житомира.
- 1944 — Крайова Рада Народова ухвалила декрет про перетворення Польського комітету національного визволення на Тимчасовий уряд Польської Республіки.
- 1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
- 1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: «Золоті ворота», «Палац спорту», «Мечникова» (нині «Кловська»).
- 1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
- 1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехо-Словаччина. З 1 січня 1993 в Європіз’явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.
- 2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос «Тайбей 101», найвищий на той час у світі — 509 м.
- 2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.