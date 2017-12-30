ІМЕНИНИ 30 ГРУДНЯ

Віктор — чоловіче ім’я латинського походження, яке набуло широкого поширення в епоху зародження християнства. Походження імені Віктор пов’язане з латинським словом, яке перекладається як «перемога», «переможець».
Володимир — слов’янське ім’я. Деякі дослідники вказують на слов’янсько-германське походження імені Володимир. Частка «світ» ріднить це ім’я з такими готськими іменами, як Валамир, Видимир.
Георгій — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Георгій пов’язано з давньогрецьким словом «георгос», яке означає «той, хто обробляє землю». Ім’я Георгій набуло поширення в християнських країнах завдяки імені святого Георгія Побідоносця.
Єлизавета — ім’я має давньоєврейське походження й у перекладі буквально означає «Бог мій — клятва», «почитающая Бога», «заклинає Богом». На івриті це ім’я звучить як Елішева
Ілля — з давньоєврейської мови тлумачиться, як «Єгова – Бог мій», «фортеця Господня». Походження імені Ілля від імен Мулу, Мул, Елім, Ілім, Илум (іврит, фінік.) – могутній, сильний.
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».