ЯКІ МАРШРУТКИ КУРСУВАТИМУТЬ У ПОКРОВСЬКУ НА НОВИЙ РІК?

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня жителі Покровська зможуть дістатися до головної міської ялинки на громадському транспорті.
Як повідомив заступник покровського міського голови Валерій Аржавитін, у новорічну ніч будуть курсувати чотири міські маршрути — №2, №10, №107 та №108. Автобуси будуть відправлятися з кінцевих зупинок за наповненням. Стоимость проезда звичайна — 3 гривні. Останні маршрутки їдуть з центру Покровска 0 другій години ночі.
Приїхати в Покровськ на свято Нового року зможуть і жителі сусіднього селища Шевченка. Щоправда звідти буде лише один нічний рейс: маршрутка вирушить від будівлі сільської ради 31 грудня в 23:00, а назад з Покровська — в 3:00 1 січня.