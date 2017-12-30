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ЯКІ МАРШРУТКИ КУРСУВАТИМУТЬ У ПОКРОВСЬКУ НА НОВИЙ РІК?

30.12.2017 Варто знати, Новини Комментариев нет
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У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня жителі Покровська  зможуть дістатися до головної міської ялинки на громадському транспорті.

Як повідомив заступник покровського міського голови Валерій Аржавитін, у новорічну ніч будуть курсувати чотири міські маршрути — №2, №10, №107 та №108. Автобуси будуть відправлятися з кінцевих зупинок за наповненням. Стоимость проезда звичайна — 3 гривні. Останні маршрутки їдуть з центру Покровска 0 другій години ночі.

Приїхати в Покровськ на свято Нового року зможуть і жителі сусіднього селища Шевченка. Щоправда звідти  буде лише один нічний рейс: маршрутка вирушить  від будівлі сільської ради 31 грудня в 23:00, а назад з Покровська — в 3:00 1 січня.

 

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