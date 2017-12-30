У церкві 30 грудня вшановується пам’ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія. Переказ свідчить, що за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим, і в числі полонених виявилися зазначені отроки. Навуходоносор, цар Вавилона, вирішив ввести їх в свій двір, оскільки хлопці були дуже здібними. Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейским наук. Для цього він оточив отроків розкішшю і достатком. Однак юнаки відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. Саме за це Господь подарував їм мудрість. Одного разу Навуходоносор вирішив звести велетенську статую, подібну йому, якій народ поклонявся. Отроки відмовилися зробити це, за що цар наказав їх стратити. Однак юнаки залишилися неушкодженими, і після цього правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.
Відзначали день Данила, і 30 грудня дівчата намагалися отримати від цього святого хоча б трохи прозорливості. Для цього писали імена трьох його послідовників на лаврових листки й клали під подушку. Вірили, що вночі присниться майбутній наречений. У церквах 30 грудня зазвичай проходили не тільки служби, але і спеціальні театралізовані вистави, які ілюстрували історію про чотирьох отроках і Навуходоносора. Були і традиції, пов’язані з 30 грудня, які неухильно дотримувалися.
Вночі 30 грудня селяни розводили великі вогнища, щоб прогнати зиму. Також звертали увагу на природні явища і за такими прикметами намагалися передбачити, який буде прогноз на найближчі дні і місяці.
Народні прикмети на 30 грудня
- Яка погода на Данила, таким і буде травень
- Якщо на Данила, 30 грудня, з’явився іній на деревах, то на Святки буде тепла погода
- Якщо людина народилася 30 грудня, то в якості талісмана йому варто носити бірюзу і яшму
- Заметіль почалася — прикмета до того, що бджоли будуть гарно роїтися
- Вважається, що всі сни 30 грудня є віщими