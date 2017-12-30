ГОРОСКОП НА 2018 РІК

Овен
На думку астрологів, вам вдасться відшукати свій шлях у житті в цьому році. Зима буде підготовчим періодом, а весна і літо стануть часом руху, активного і сильного. У цьому році головним правилом успіху буде завчасне планування і підготовка до будь-якої справи заздалегідь.
Ближче до кінця року, за попередніми оцінками астрологів, вам краще взяти собі міні-відпустку, щоб перезавантажитися, змити весь негатив, отриманий за рік. Зробити це можна за допомогою позитивних емоцій і приємних зустрічей.
Телець
Формула успіху для Тельців у 2018 році – командна робота. Не бійтеся діяти пліч-о-пліч з близькими людьми і навіть з тими, з ким вам важко налагодити контакт. У вас буде шанс налаштувати відносини на потрібний лад.
Астрологи зазначають, що в цьому році Тельцям вдасться відновити колишню силу любовних або дружніх відносин.
Не пливіть за течією, а вибирайте шлях самі в 2018 році.
Близнюки
Для Близнюків 2018 рік — прекрасний час для навчання, для отримання нових навичок, для відкриття чогось нового. Духовні пошуки теж будуть дуже до речі для вас, але тільки в осінній період. Влітку потрібно буде більше працювати, а відпочинок краще планувати Близнюкам приблизно на квітень або травень. Звичайно, остаточне рішення тільки за вами, але астрологи стверджують, що такий вибір допоможе вам краще і швидше відновити сили.
Рак
У 2018 році Вам варто зосередити всю свою увагу на любові, сім’ї, дружбі. Думайте про відносини з родичами і шукайте свою пару, якщо ви самотні. Цей рік може стати для вас доленосним, бо шансів знайти своє кохання у вас буде набагато більше, ніж зазвичай. Знайомтеся з новими людьми, отримуйте задоволення. Тільки так цей рік зможе стати по-справжньому знаковим для вас.
Якщо ви вже перебуваєте в шлюбі чи відносинах, то гармонія в почуттях настане вже з перших тижнів цього року. Постарайтеся протриматися в цьому стані якомога довше. Удача в коханні допоможе вам досягти успіху і в бізнесі, і в роботі.
Лев
Щоб змусити свої бажання здійснюватися, вам у 2018 році потрібно переважно зайняти оборонні позиції. Це означає, що ніяких авантюр і ризикованих заходів бути не повинно.
Цей рік для Львів пройде досить швидко, залишивши після себе гармонію і щастя.
Якщо ви зможете змінити себе, то з практично стовідсотковою впевненістю зможете змінити світ навколо, своє життя. Це буде духовний період часу, який допоможе вам визначитися зі своїм призначенням і цілями.
Діва
Енергетика людини визначає її сильні і слабкі сторони, удачу і навіть таланти. Справа в тому, що 2018 рік для Дів буде цілком звичайним, тому можна спробувати поекспериментувати зі своїми талантами.
Не міняйте напрям руху занадто кардинально. Не йдіть з роботи, яка приносить вам і так достатній дохід. Ви завжди можете бажати більшого, але здоровий глузд повинен залишатися з вами до останнього.
Терези
Прийшов час зайнятися спортом, а також оточити себе людьми, які будуть вам близькі у всьому. Цього року вам потрібно буде перемогти себе самих, щоб не зазнати фіаско в коханні або в справах, у фінансовій сфері.
Навчіться цінувати те, що у вас є. Якщо дуже сильно захочеться розбагатіти або досягти успіху в коханні, то киньте на це всі сили. Не думайте про інших людей. Думайте про себе.
Скорпіон
Скорпіонам у 2018 році любовні проблеми і негаразди в особистих і ділових відносинах потрібно буде вирішувати якомога швидше. Коли проблема очевидна, ви повинні змушувати себе рухатися вперед.
Астрологи радять постійно говорити собі, що ви сильні, адже так і є – енергетика Скорпіонів майже завжди стабільна і надійно захищена.
Стрілець
Залучити гроші, здоров’я та удачу в коханні в 2018 році вам допоможе довгострокове планування.
Це буде дуже вдалий рік для тих з вас, хто зайнятий у сфері мистецтва та креативу.
Ваші лідерські здібності загостряться і допоможуть вам вийти на новий рівень в роботі і бізнесі. Вибирайте також правильне оточення і не бійтеся питати поради у близьких людей.
Кінець року можна присвятити відпочинку.
Козеріг
Козерогам прийдешній рік може принести грошову удачу. Багатьом з вас вдасться відкрити грошовий потік і залучити фінансову фортуну. Це не визначено долею. Просто зірки так розпорядяться своєю енергією, віддавши її майже повністю вам.
У коханні ситуація абсолютно аналогічна. Хто не ризикує, той самотній. Не бійтеся знайомитися з новими людьми, ходити на побачення. Вам вдасться підняти на новий рівень вже існуючі стосунки. Це буде хороший рік для весілля, для поповнення в родині. Все це стане можливим в рік Жовтого Собаки.
Водолій
Занадто багато факторів у 2018 році буде впливати на вашу удачу. Тільки внутрішні сили і внутрішній резерв можуть стати надією точкою опори для Водоліїв. Посилити енергетику допоможе своєчасний відпочинок .
В центрі вашої уваги дійсно важливі і значущі речі. У 2018 році це допоможе вам вирватися далеко вперед і обігнати багатьох своїх конкурентів.
Риби
Ваше життя повинне перетворитися у всіх сенсах. Для цього потрібен час, однак результат вас здивує, причому вельми приємно. Це хороший рік для початку дієт, відмов від шкідливої їжі і так далі.
Відкрийтеся світу і людям, яких любите. Від вас цього чекають. Це буде дуже продуктивний рік.
Захиститися від заздрісників в 2018 році вам допоможе тільки ваша доброта і комунікативні навички, які успішно можна розвинути за цілком короткий термін. Удачі вам!