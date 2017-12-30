ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 ГРУДНЯ

- 1616 — Вийшов з друку «Часослов» — перша друкована книга в Києві.
- 1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.
- 1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі «Darracq» з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).
- 1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.
- 1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.
- 1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).
- 1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.
- 1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.
- 1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.
- 2006 — У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.