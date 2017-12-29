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ЯК У ПОКРОВСЬКУ СВЯТКУВАТИМУТЬ НОВИЙ РІК (ПРОГРАМА ЗАХОДІВ)

29.12.2017 Новини Комментариев нет
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Покровчани та гості міста запрошуються 31 грудня зустріти Новий рік на головній площі міста.

З 21 години на площі Шибанкова буде розгорнуто сцену з великим екраном. А вже о 23:00 для Вас розпочнеться святковий концерт за участю фольклорних колективів міста та району, спеціальних гостей – українського гурту «Степ» та музичного дуету «TwoVoices», які забезпечать Вам гарний настрій та палкі танці.

Для всіх бажаючих зігрітися будуть працювати локації з безкоштовним ароматним чаєм та гарячим бульйоном. А дорослі можуть пригоститися зігріваючим глінтвейном.

Також в цю Новорічну ніч на вас чекають розважальна програма, конкурс на найкращий новорічний костюм серед чоловіків та жінок, розіграш призів серед яких головний приз ночі — телевізор.

Завершиться святкова ніч — новорічний яскравим феєрверком!

Запрошуємо всіх весело, яскраво та незабутньо зустріти разом Новий 2018 рік!

У програмі можливі зміни.

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