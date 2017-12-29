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ЯК МИРНОГРАД ЗУСТРІНЕ НОВИЙ РІК (ПРОГРАМА ЗАХОДІВ)

29.12.2017 Новини Комментариев нет
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31 грудня в Мирнограді відбудеться грандіозне святкування Нового року. Початок заходу о 23:30.

Жителів та гостей міста Мірнограда запрошують на святкування Нового року, яке відбудеться на площі перед палацом культури «Україна».

У програмі заходів:

— святкова міська ялинка;

— велика сцена, професійний звук і світло;

— виступ зірок естради;

— фаєр-шоу;

— конкурсно-розважальна програма з призами;

— святковий феєрверк;

— виїзна торгівля;

— дискотека до ранку і інше.

Головним призом, який розіграють в Новорічну ніч, буде телевізор.

Відзначимо, що міські маршрути №2, №6, №8 працюватимуть всю ніч.

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