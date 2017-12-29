ЯК МИРНОГРАД ЗУСТРІНЕ НОВИЙ РІК (ПРОГРАМА ЗАХОДІВ)

31 грудня в Мирнограді відбудеться грандіозне святкування Нового року. Початок заходу о 23:30.
Жителів та гостей міста Мірнограда запрошують на святкування Нового року, яке відбудеться на площі перед палацом культури «Україна».
У програмі заходів:
— святкова міська ялинка;
— велика сцена, професійний звук і світло;
— виступ зірок естради;
— фаєр-шоу;
— конкурсно-розважальна програма з призами;
— святковий феєрверк;
— виїзна торгівля;
— дискотека до ранку і інше.
Головним призом, який розіграють в Новорічну ніч, буде телевізор.
Відзначимо, що міські маршрути №2, №6, №8 працюватимуть всю ніч.