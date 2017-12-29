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ПРИКМЕТИ НА 29 ГРУДНЯ

29.12.2017 Цікаво знати Комментариев нет
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В церкві 29 грудня вшановується пам’ять святого Агея, який відомий як один з останніх пророків Старого Завіту, який жив приблизно в IV столітті. Саме Агею приписують різні пророцтва, які адресовані юдиного царя Зоровавеля, а також первосвященика Ісуса, яких пророк дорікає в бездіяльності. Саме Агей спонукав представників влади продовжити реставрацію храму в Єрусалимі, яка раніше була припинена за ініціативою минулого правителя. Відомостей про життя Агея практично не збереглося, але у переданні сказано, що в ранній юності він прийшов в Юдею з Вавилона і передбачив повернення свого народу з єгипетського полону. Помер Агей в Єрусалимі, де і був похований.

У народі говорили, що душа людини — це його двійник, але тільки з прозорим тілом і крилами. Іноді людську душу зображували у вигляді маленької дитини. І вважалося, що Агей обстоює саме за чистоту людської душі. Предки вважали, що коли душа покидає тіло, то вона перетворюється в дим, пар або птицю. Їй потрібно допомогти безперешкодно покинути будинок, відкривши двері, вікна, заслінки у печі. Важливо помолитися 29 грудня святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях, допоміг виробити в людині найкращі якості.

Супроводжують цього дня прикмети і традиції! Була поширена традиція 29 грудня кидати в багаття спеціальних снігових чоловічків. Якщо полум’я згасло, то говорили, що на Святки буде ясна погода.

Народні прикмети на 29 грудня

  1. Якщо багато інею на Агея, то на Різдво буде стояти тепла погода.
  2. Морози вдарили 29 грудня — така погода триватиме до самого Хрещення
  3. Холодна погода — зима буде дуже суворою
  4. Якщо людина народилася 29 грудня, то його талісманом є сапфір і карнеол
  5. Якщо сніг 29 грудня лежить впритул до огорожі, то літо буде неврожайним.
  6. Якщо людина народилася 29 грудня, то він буде дуже господарським
  7. Іній 29 грудня обіцяє теплу погоду на Святки
  8. За Агею судять про погоду на квітень
  9. Сильний мороз малює візерунки на склі — прикмета до того, що буде ще 20 днів морозу
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