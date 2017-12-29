В церкві 29 грудня вшановується пам’ять святого Агея, який відомий як один з останніх пророків Старого Завіту, який жив приблизно в IV столітті. Саме Агею приписують різні пророцтва, які адресовані юдиного царя Зоровавеля, а також первосвященика Ісуса, яких пророк дорікає в бездіяльності. Саме Агей спонукав представників влади продовжити реставрацію храму в Єрусалимі, яка раніше була припинена за ініціативою минулого правителя. Відомостей про життя Агея практично не збереглося, але у переданні сказано, що в ранній юності він прийшов в Юдею з Вавилона і передбачив повернення свого народу з єгипетського полону. Помер Агей в Єрусалимі, де і був похований.
У народі говорили, що душа людини — це його двійник, але тільки з прозорим тілом і крилами. Іноді людську душу зображували у вигляді маленької дитини. І вважалося, що Агей обстоює саме за чистоту людської душі. Предки вважали, що коли душа покидає тіло, то вона перетворюється в дим, пар або птицю. Їй потрібно допомогти безперешкодно покинути будинок, відкривши двері, вікна, заслінки у печі. Важливо помолитися 29 грудня святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях, допоміг виробити в людині найкращі якості.
Супроводжують цього дня прикмети і традиції! Була поширена традиція 29 грудня кидати в багаття спеціальних снігових чоловічків. Якщо полум’я згасло, то говорили, що на Святки буде ясна погода.
Народні прикмети на 29 грудня
- Якщо багато інею на Агея, то на Різдво буде стояти тепла погода.
- Морози вдарили 29 грудня — така погода триватиме до самого Хрещення
- Холодна погода — зима буде дуже суворою
- Якщо людина народилася 29 грудня, то його талісманом є сапфір і карнеол
- Якщо сніг 29 грудня лежить впритул до огорожі, то літо буде неврожайним.
- Якщо людина народилася 29 грудня, то він буде дуже господарським
- Іній 29 грудня обіцяє теплу погоду на Святки
- За Агею судять про погоду на квітень
- Сильний мороз малює візерунки на склі — прикмета до того, що буде ще 20 днів морозу