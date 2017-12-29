ГРАФІК РОБОТИ СЛУЖБ У НОВОРІЧНІ СВЯТА

Без вихідних працює поліція, Служби з надзвичайних ситуацій, «Швидка допомога» і Покровська ЦРЛ.
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Амбулаторії Покровського ЦМСП в п’ятницю, 29 грудня, і п’ятницю, 5 січня, працюють з 8.00 до 17.00, в суботні дні — 30 грудня і 6 січня — з 8.00 до 13.00.
1 січня у всіх амбулаторіях вихідний день, з 2 по 4 січня — робота за звичайним розпорядком. 7 і 8 січня — вихідні дні.
В амбулаторії ЦПМСД на вулиці Маршала Москаленко (40 років Жовтня), 161, в кабінеті №35 на 3 поверсі, щодня з 8.00 до 21.00 працює пункт невідкладної допомоги. Пункт є цілодобовим, але з 21.00 до 8.00 медики виїжджають разом із працівниками правоохоронних органів для огляду випадків смерті на дому.
Комунальні служби
У вихідні і святкові дні будуть цілодобово працювати аварійно-диспетчерські служби всіх комунальних підприємств Покровська. Комунальна техніка підготовлена до посипання доріг на випадок ожеледиці. Бригади з благоустрою будуть підтримувати чистоту і порядок у черговому режимі.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з питаннями безпеки або причинами техногенного характеру, з 1 січня можна буде звертатися на багатоканальний телефон міського Контактного центру — 0800-750-108. На цей же номер слід повідомляти про проблеми з енергозабезпеченням, тепло- і водопостачанням.
УСЗН, Красноармійське об’єднане управління ПФУ Донецької області
Вихідні дні — 30, 31 грудня, 1, 6, 7 і 8 січня.
У всі інші дні установи працюють в штатному режимі — з 8.00 до 17.00.
У вихідні та святкові дні в УСЗН буде працювати черговий заступник начальника управління. З будь-яких непередбачених питань можна звертатися за телефоном (06239) 2-11-59 або до Контактного центру Покровського міськради.
«Ощадбанк»
У суботу, 30 грудня, центральне відділення «Ощадбанку» №218 на вулиці Маршала Москаленка у Покровську буде працювати з 8.00 до 16.00 без перерви.
31 грудня працюватиме тільки центральне відділення «Ощадбанку». Робочий день буде скорочений на 1 годину в порівнянні з роботою в неділю за звичайним графіком — відділення буде відкрито з 8.00 до 13.00.
У всіх інших відділень 31 грудня та 1 січня — неробочі дні.
2 січня з 10.00 будуть відкриті всі відділення, крім чотирьох: №224 (вул. Європейська, 90, ТЦ «Явір), № 225 (сел. Гродівка), №229 (Мірноград, вул. Мухамадеева, 17), №235 (мікрорайон «Лазурний», 78).
Загальний вихідний в «Ощадбанку» — 7 січня.
8 січня будуть відкриті відділення, зазвичай працюють в суботу за затвердженим графіком.