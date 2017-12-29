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ГОРОСКОП НА 29 ГРУДНЯ

29.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Припливи енергії йтимуть хвилями. Піймайте вашу «зелену хвилю» і утримайтеся в ній.

ТЕЛЕЦЬ

З ранку обов’язкового завершення вимагають справи, які «в роботі», а після обіду можна розслабитися.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні ввечері час, витрачений на допомогу іншим людям, буде особливо корисним.

РАК

Для вас це один з кращих днів місяця. Використовуйте його продумано та спокійно.

ЛЕВ

Дуже вдалий день за умови, що ви чітко бачите свої цілі та йдете до них усвідомлено.

ДІВА

З ранку займіться своїми справами, а з обіду переключіться на допомогу рідним і близьким.

ТЕРЕЗИ

Цей день гарний для подарунків — їх можна купувати, а можна вже і дарувати.

СКОРПІОН

Ваше завдання — втриматися на гребені успіху і увійти в Новий рік з цим прекрасним настроєм.

СТРІЛЕЦЬ

Вас чекає день великих звершень і вечір, наповнений натхненням і сердечністю.

КОЗЕРІГ

Кроки назустріч іншим людям, які ви зробите сьогодні, важливі насамперед вам.

ВОДОЛІЙ

Сконцентруйтеся на найважливішому і випромінює спокій. Будьте щедрі на допомогу іншим.

РИБИ

У цю п’ятницю у вас виникне спокуса ризикнути грошима, але сьогодні це робити категорично не можна.

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