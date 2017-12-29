ГОРОСКОП НА 29 ГРУДНЯ

ОВЕН
Припливи енергії йтимуть хвилями. Піймайте вашу «зелену хвилю» і утримайтеся в ній.
ТЕЛЕЦЬ
З ранку обов’язкового завершення вимагають справи, які «в роботі», а після обіду можна розслабитися.
БЛИЗНЮКИ
Сьогодні ввечері час, витрачений на допомогу іншим людям, буде особливо корисним.
РАК
Для вас це один з кращих днів місяця. Використовуйте його продумано та спокійно.
ЛЕВ
Дуже вдалий день за умови, що ви чітко бачите свої цілі та йдете до них усвідомлено.
ДІВА
З ранку займіться своїми справами, а з обіду переключіться на допомогу рідним і близьким.
ТЕРЕЗИ
Цей день гарний для подарунків — їх можна купувати, а можна вже і дарувати.
СКОРПІОН
Ваше завдання — втриматися на гребені успіху і увійти в Новий рік з цим прекрасним настроєм.
СТРІЛЕЦЬ
Вас чекає день великих звершень і вечір, наповнений натхненням і сердечністю.
КОЗЕРІГ
Кроки назустріч іншим людям, які ви зробите сьогодні, важливі насамперед вам.
ВОДОЛІЙ
Сконцентруйтеся на найважливішому і випромінює спокій. Будьте щедрі на допомогу іншим.
РИБИ
У цю п’ятницю у вас виникне спокуса ризикнути грошима, але сьогодні це робити категорично не можна.