В УКРАЇНІ В НАСТУПНОМУ РОЦІ ПОДОРОЖЧАЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг підвищить в наступному році вартість електроенергії майже на 16%. Відповідне повідомлення було оприлюднено на сайті регулятора.
За отриманими даними, вартість підвищиться згідно з порядком формування оптово-ринкової ціни електричної енергії.
Варто відзначити, що підвищення буде відбуватися в два етапи — з 1 січня ціна виросте на 9,5%, з 1 квітня — ще на 6,1%.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало консенсус-прогноз, в якому вказується, що українцям в 2018 році варто очікувати підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і електроенергію — на 20%, а на газ — на 19% .