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У ШКОЛЯРІВ ПОКРОВСЬКА І МІРНОГРАДА ПОЧИНАЮТЬСЯ КАНІКУЛИ

28.12.2017 Сюжети Комментариев нет
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Зимові канікули для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Покровська, Родинського та селища Шевченка триватимуть 2 тижні. Про це повідомила в.о. начальника міського відділу освіти Марина Голуб.

 

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