РЯТУВАЛЬНИКИ ДЕБЛОКУВАЛИ ПОСТРАЖДАЛОГО У ДТП

28 грудня об 11:05 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на перехресті вул. І. Франко та проспекту Перемоги у м. Добропілля Донецької області.
Рятувальники 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, зясували, що в результаті аварії водія легкового автомобіля було заблоковано дверима.
Бійці ДСНС за допомогою HOLMATRO вирізали водійські двері автомобілю та деблокували чоловіка. Постраждалого було передано представникам швидкої медичної допомоги. Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
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