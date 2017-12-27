ІМЕНИНИ 27 ГРУДНЯ

Євген — чоловіче ім’я грецького походження. Походження імені Євген пов’язують з грецьким ім’ям Эугениос. Це ім’я має два кореня – «еу» (хороший) і «генес» (рід).
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Марк — значення імені Марк – з латинського «маркус» – «молоток». Походження імені від грецького імені Мазке, яке, в свою чергу, має латинські корені. За другою версією вважається, що початок від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей.
Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я асоціюється з ідеальним християнином.
Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Олесій (від давньогрецької αλέξω — захищати, оберігати) — українське чоловіче ім’я
Катерина (грец. Αικατερίνη) — християнське жіноче ім’я. Походить від грец. καθάριος, «ката́ріос» — «чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна».