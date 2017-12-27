У МИРНОГРАДІ ГІРНИК ЗАВДЯКИ ДИВУ ЗАЛИШИВСЯ ЖИВИЙ

22 грудня об 16:30 на шахті «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» Виговський Володимир, член профспілки НПГУ тільки завдяки диву залишився живий! Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Михайло Волинець.
«Гірника зачепило транспортною стрічкою, затягнуло до скіпу і видало на поверхню з глибини 1000 метрів. Протягнуло разом з вугіллям через чотири пересипи й лише тоді його побачили жінки які займаються вибіркою породи на конвеєрі.
З його слів:
«Помню как попал в питатель и меня скачало в скип, а как оказался на поверхности – не помню.»
Володимир зараз перебуває у центральній міській лікарні м. Мирнограда, з переломом носу та струсом головного мозку», — написав Волинець.