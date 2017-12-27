ПІВТОРИ ТИСЯЧІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ БУДУТЬ НА СТОРОЖІ ПОРЯДКУ В СВЯТА

В обласному главку поліції відбулася координаційна нарада за участі керівництва ГУНП в Донецькій області, представників ДСНС, Збройних сил України, СБУ, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби. Правоохоронці обговорили питання взаємодії під час забезпечення публічної безпеки в період святкування Нового року та Різдва та визначили спільні заходи, які дозволять жителям та гостям Донеччини відзначити свята у безпеці.
Буде посилено роботу на блокпостах, залізничних та автовокзалах. Кількість нарядів поліції і Нацгвардії збільшиться, аби забезпечити максимально швидку та водночас ретельну перевірку документів і транспорту. Головне завдання поліцейських – забезпечити публічну безпеку і порядок, а також не допустити нелегального обігу нелегальної зброї.
Вже зараз по всій області відбуваються новорічні «ялинки» для дітей, порушень правопорядку не допущено.
Також учасники обговорили заходи з протидії незаконній реалізації піротехнічних виробів, які становлять небезпеку для життя та здоров’я населення. У ряді населених пунктів за рішенням місцевої влади використання феєрверків та петард заборонене. Аби захистити жителів від трагічних випадків, поліція вилучає з продажу контрафактну піротехнічну продукцію, яка не має сертифікату якості.