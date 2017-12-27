МИРНОГРАДСЬКІ СПОРТСМЕНИ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

В Чернівецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся VII Всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений ветеранам боротьби Буковини.
В змаганнях взяли участь 175 спортсменів 2003-2004 та 2005-2007 років народження, які приїхали зі Львова, Хмельницького, Тернополя, Кам’янця-Подільського, Івано-Франківська, Городка, Коломиї, Джурова, Верховини, Збаражу, Снятина, Заставни, Новоселиці, Кельменців, Чернівців, з Донецької області, , Румунії та сусідньої Молдови.
Команду Донецької області представляли троє мирноградських спортсменів. Переможцями та призерами змагань серед юнаків стали: Гопка Євгеній (ЗОШ № 4) – I місце у ваговій категорії до 66 кг та Лебєдєв Олег (ЗОШ № 8) –III місце у ваговій категорії до 42 кг.
Хлопці нагороджені грамотами, медалями та грошовою винагородою.