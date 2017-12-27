МЕШКАНКА ДОБРОПІЛЛЯ ВІДДАЛА ШАХРАЯМ ЗА ХИБНИЙ ВИГРАШ БІЛЬШЕ 13 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

«Ви виграли автомобіль» — саме таке смс-повідомлення отримала 41-річна жінка. Щасливицю не збентежив навіть той факт, що за виграш треба спочатку заплатити, а вже потім забрати. Виконавши всі умови «організаторів акції», потерпіла не тільки не дочекалася автомобіля, а й втратила останні заощадження. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину.
До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулася місцева мешканка із заявою про те, що невідомі не законним шляхом заволоділи її грошами. З’ясувалося, що спочатку потерпілій надійшло повідомлення про те, що вона виграла автомобіль «Хюндай акцент». Зраділа жінка передзвонила на номер телефону, вказаному в смс і дівчина, яка їй відповіла розказала умови отримання «призу». Так, необхідно було перерахувати один відсоток від вартості авто, а це – 5 тисяч гривень, а потім ще 8 тисяч гривень. Добропільчанка так і зробила та коли за допомогою терміналу відправила останній платіж, «організатори акції» перестали виходити на зв’язок. Тільки тоді постраждала зрозуміла, що це була шахрайська пастка і ніякого розіграшу в реальності не існує.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство». Зловмисники за такий не дешевий «жарт» можуть отримати до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області