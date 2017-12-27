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ГОРОСКОП НА 27 ГРУДНЯ

27.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Овнам пора задуматися про створення сім’ї або про більш серйозні стосунки. На роботі все стабільно.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям захочеться змін на роботі і в особистому житті, але до вечора все вирішиться.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам варто серйозніше поставитися до пропозиції здалеку. Можливі проблеми з фінансами.

РАК

На Раків чекає фатальна зустріч. Особливу увагу сьогодні приділіть спілкуванню з незнайомцями, адже все може бути.

ЛЕВ

Левам не варто сьогодні перепрацьовувати. Особливу увагу проявіть до дітей і своїх батьків.

ДІВА

Діви сьогодні будуть критикувати колег, за що можуть отримати і прочухана. У родині все чудово і гармонійно.

ТЕРЕЗИ

У Терезів сьогодні насичений подіями день. Варто присвятити час своєму здоров’ю. Не відкладайте візит до лікаря.

СКОРПІОН

Скорпіонам варто задуматися про свій зовнішній вигляд: прекрасний час для зміни іміджу.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці сьогодні відчують нездужання, завдяки чому переглянуть режим харчування і задумаються про заняття спортом.

КОЗЕРІГ

Козерогам варто подумати про свою самореалізації. Відмінний час для запису на курси мов, кулінарії.

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто уважно поставитися до прохань колег і начальства. Можливі приємні звістки здалеку.

РИБИ

Рибам сьогодні не варто завантажувати себе роботою. Варто подумати про моральні якості.

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