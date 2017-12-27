ГОРОСКОП НА 27 ГРУДНЯ

ОВЕН
Овнам пора задуматися про створення сім’ї або про більш серйозні стосунки. На роботі все стабільно.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям захочеться змін на роботі і в особистому житті, але до вечора все вирішиться.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам варто серйозніше поставитися до пропозиції здалеку. Можливі проблеми з фінансами.
РАК
На Раків чекає фатальна зустріч. Особливу увагу сьогодні приділіть спілкуванню з незнайомцями, адже все може бути.
ЛЕВ
Левам не варто сьогодні перепрацьовувати. Особливу увагу проявіть до дітей і своїх батьків.
ДІВА
Діви сьогодні будуть критикувати колег, за що можуть отримати і прочухана. У родині все чудово і гармонійно.
ТЕРЕЗИ
У Терезів сьогодні насичений подіями день. Варто присвятити час своєму здоров’ю. Не відкладайте візит до лікаря.
СКОРПІОН
Скорпіонам варто задуматися про свій зовнішній вигляд: прекрасний час для зміни іміджу.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці сьогодні відчують нездужання, завдяки чому переглянуть режим харчування і задумаються про заняття спортом.
КОЗЕРІГ
Козерогам варто подумати про свою самореалізації. Відмінний час для запису на курси мов, кулінарії.
ВОДОЛІЙ
Водоліям варто уважно поставитися до прохань колег і начальства. Можливі приємні звістки здалеку.
РИБИ
Рибам сьогодні не варто завантажувати себе роботою. Варто подумати про моральні якості.