ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 ГРУДНЯ

- 537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.
- 1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на 5945 місць.
- 1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.
- 1959 — Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч чоловік, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсунвтратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30-ти градусів.
- 1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.
- 1979 — Військовики вбили президента Афганістану Хафізулу Аміна.
- 1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро «Позняки».
- 1997 — введено в експлуатацію станцію метро «Печерська».