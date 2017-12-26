Актуально:

У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУЛАСЯ ПЕРШІСТЬ З КІКБОКСИНГУ

26.12.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

23 грудня 2017 року пройшла відкрита першість м. Покровськ з кікбоксингу серед юніорів, юнаків, дівчат 1999-2010 р.н. та дорослих. У змаганнях прийняли участь 45 спортсменів.  Повідомляє покровський спорткомітет. За результатами змагань:

Тренер Незнахін Роман Сергійович:

Заварзін Микола – лоу-кік – 1 місце (75 кг)

Діденко Костянтин – кік-лайт – 1 місце (65 кг)

Гесейнов Абдула – лоу-кік – 1 місце (69 кг)

Сайко Іван – лайт-контакт – 1 місце (26 кг)

Кучук Іван – лайт-контакт – 1 місце (32 кг)

Пісарєв Олександр – кік-лайт – 1 місце (89 кг)

Шурунов Роман – лайт-контакт – 1 місце (32 кг)

Шуматов Богдан – фул-контакт – 1 місце (35 кг)

Шатіло Софія – лайт-контакт – 2 місце (35 кг)

Маланюк Єкатерина – кік-лайт – 2 місце (55 кг)

Гужва Данило – лайт-контакт – 2 місце (86 кг)

Грабчук Ілля – лайт-контакт – 2 місце (23кг)

Назаренко Антон – лайт-контакт – 2 місце (42 кг)

Тренер Костенко Віктор Федорович

Чугунов Микита – лайт-контакт – 1 місце (38 кг)

Черемісов Денис – лайт-контакт – 1 місце (32 кг)

Кириченко Кирило – фул-контакт – 3 місце (34 кг)

Тренер Стоволос Володимир Олексійович

Талибов Сахіб – кік-лайт – 1 місце (45 кг)

Дикань Євген – лоу-кік – 1 місце (34 кг)

Кобозєв Сергій – лоу-кік – 3 місце (34 кг)

Гурина Ярослава – кік-лайт – 1 місце (55 кг)

Маяковская Анастасія – лайт-контакт – 1 місце (35 кг)

Тренер Шереметьєв Роман Олексійович

Зайцев Віталій – лоу-кік – 2 місце (69 кг)

Смоляр Іван – лоу-кік – 2 місце (75 кг)

Московець Руслан  – кік-лайт – 3 місце (65 кг)

Хмиз Іван – кік-лайт – 3 місце (78 кг)

Замковой Олег – кік-лайт – 2 місце (65 кг)

Варто зазначити, що ці змагання проводилися з метою популяризації кікбоксингу в м. Покровськ, підвищення рівня спортивної майстерності юних спортсменів, боротьби з алкоголізмом, наркоманією, дитячою злочинністю та іншими негативними звичками, а також для підвищення рівня патріотичного виховання серед підростаючого покоління.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, ,

Додати коментар