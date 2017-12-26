У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУЛАСЯ ПЕРШІСТЬ З КІКБОКСИНГУ

23 грудня 2017 року пройшла відкрита першість м. Покровськ з кікбоксингу серед юніорів, юнаків, дівчат 1999-2010 р.н. та дорослих. У змаганнях прийняли участь 45 спортсменів. Повідомляє покровський спорткомітет. За результатами змагань:
Тренер Незнахін Роман Сергійович:
Заварзін Микола – лоу-кік – 1 місце (75 кг)
Діденко Костянтин – кік-лайт – 1 місце (65 кг)
Гесейнов Абдула – лоу-кік – 1 місце (69 кг)
Сайко Іван – лайт-контакт – 1 місце (26 кг)
Кучук Іван – лайт-контакт – 1 місце (32 кг)
Пісарєв Олександр – кік-лайт – 1 місце (89 кг)
Шурунов Роман – лайт-контакт – 1 місце (32 кг)
Шуматов Богдан – фул-контакт – 1 місце (35 кг)
Шатіло Софія – лайт-контакт – 2 місце (35 кг)
Маланюк Єкатерина – кік-лайт – 2 місце (55 кг)
Гужва Данило – лайт-контакт – 2 місце (86 кг)
Грабчук Ілля – лайт-контакт – 2 місце (23кг)
Назаренко Антон – лайт-контакт – 2 місце (42 кг)
Тренер Костенко Віктор Федорович
Чугунов Микита – лайт-контакт – 1 місце (38 кг)
Черемісов Денис – лайт-контакт – 1 місце (32 кг)
Кириченко Кирило – фул-контакт – 3 місце (34 кг)
Тренер Стоволос Володимир Олексійович
Талибов Сахіб – кік-лайт – 1 місце (45 кг)
Дикань Євген – лоу-кік – 1 місце (34 кг)
Кобозєв Сергій – лоу-кік – 3 місце (34 кг)
Гурина Ярослава – кік-лайт – 1 місце (55 кг)
Маяковская Анастасія – лайт-контакт – 1 місце (35 кг)
Тренер Шереметьєв Роман Олексійович
Зайцев Віталій – лоу-кік – 2 місце (69 кг)
Смоляр Іван – лоу-кік – 2 місце (75 кг)
Московець Руслан – кік-лайт – 3 місце (65 кг)
Хмиз Іван – кік-лайт – 3 місце (78 кг)
Замковой Олег – кік-лайт – 2 місце (65 кг)
Варто зазначити, що ці змагання проводилися з метою популяризації кікбоксингу в м. Покровськ, підвищення рівня спортивної майстерності юних спортсменів, боротьби з алкоголізмом, наркоманією, дитячою злочинністю та іншими негативними звичками, а також для підвищення рівня патріотичного виховання серед підростаючого покоління.