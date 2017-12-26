ПРИКМЕТИ НА 26 ГРУДНЯ

У церкві 26 грудня вшановується пам’ять ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста, Мардария, які постраждали за віру в Христа приблизно в IV століття в Севастії. Першим муки прийняв Оксентій, пресвітер Аравійської церкви, який був укладений язичниками в темницю. Воєначальник Євстратій, побачивши, з якою витримкою і стійкістю заарештований переносить страждання, також оголосив себе християнином і був підданий аналогічним мукам. Згодом Євстратій та Оксентій були страчені. Далі про віру в Христа заявили також молодий воїн Орест і простолюдин Мардарий, після чого були засуджені до смерті. Є й прикмети, які варто відстежувати в цей день!
У народі говорили про те, що саме 26 грудня відьми збираються на посиденьки і радяться між собою про те, як схопити сонце і знищити його. Не можна було сквернословіть26 грудня, оскільки відьма на голову прямо з неба впаде. Не залишали біля входу віник, бо прикмети свідчили, що нечисть його потягти могла для того щоб використовувати для підняття снігових вихорів, які заметуть сонці. Чи не впрягали 26 грудня в сани білого коня, оскільки вірили, що в іншому випадку в будинок небіжчика привезеш.
В народних переказах відьми завжди зображувалися як старі і товсті баби з розпатланим і сивим волоссям, з довгими кістлявими руками. Відьма вміла обертатися кішкою, кобилою, безрогого коровою, змією, куркою, собакою. Також вона могли стати і неживим предметом, наприклад, голкою, клубком, копицею сіна, що котиться бочкою. У кожної відьми зазвичай було по 12 обликов. Існували також ворожки, які залишали своє житло, повернувшись птахами, димом або вихором. Саме тому, з поведінки вихору часто судили про те, що відьма поруч знаходиться. Наприклад, дим з труби житла відьом ніколи не був тихим і спокійним, а завжди крутився клубами незалежно від погоди. Вірили, що відьми могли літати не тільки на мітлі, але також на лопаті або іншого начиння, пов’язаної з вогнищем, так як вони чаклували перед піччю. Говорили, якщо перекинути рогач печі, то відьма не зможе чаклувати. Якщо пічну заслінку навпаки повернути, то відьма не повернеться в будинок, оскільки не зможе його відшукати. Саме чаклункам були підвладні врожаї і неврожаї, здоров’я і хвороби худоби, погода. Тому 26 грудня проводили різні обряди, щоб боротися з підступами злих духів.
Народні прикмети на 26 грудня
1. Яка погода 26 грудня, таким і січень буде