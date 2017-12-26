ГОРОСКОП НА 26 ГРУДНЯ

ОВЕН
У вас буде достатньо часу, щоб привести в порядок всі справи.
ТЕЛЕЦЬ
У вас буде гарний день, а також може трапитись цікава пригода.
БЛИЗНЮКИ
Вам буде важко зробити вибір. Прислухайтесь до своєї інтуїції.
РАКИ
Буде вдалий день. Працюйте наполегливо.
ЛЕВ
Шлях до успіху непростий, однак у вас все вийде.
ДІВА
Підтримайте близьку людину. Їй це необхідно.
ТЕРЕЗИ
Почати життя заново ніколи не пізно. Пам’ятайте про це.
СКОРПІОН
Будьте рішучими та цілеспрямованими у професійних справах.
СТРІЛЕЦЬ
У цей день ви будете сповненими сил та енергії.
КОЗЕРІГ
Ви можете посваритися із коханою людиною. Будьте обережними.
ВОДОЛІЙ
Сьогодні не час для програшу. Наполягайте на своєму.
РИБИ
Не час для експериментів. В будь-якій справі дотримуйтесь перевірених дій.