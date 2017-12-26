ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 ГРУДНЯ

- 1701 — із першої домни Нев’янського заводу пішов перший чавун. Народження російської металургійної промисловості на Уралі.
- 1776 — Під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержали перемогу над англійцями, яка стала переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність.
- 1783 — Француз Себастьян Ленорман уперше в Європі продемонстрував псевдопарашут.
- 1805 — У Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписали мирний договір, що завершив війну третьої антифранцузької коаліції.
- 1825 — У Петербурзі відбулося повстання декабристів на Сенатській площі.
- 1870 — Завершилось будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з’єднав Італію та Францію.
- 1898 — П’єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій
- 1908 — Перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувся в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон став першим негром, що здобув титул чемпіона світу з боксу у надважкій категорії.
- 1931 — У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в «Nissan». Першою продукцією компанії були автомобілі і вантажівки, що випускались під торговою маркою Datsun.
- 1935 — На Гавайських островах зроблена спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням.
- 1946 — У Лас-Вегасі відкрився готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.
- 1963 — Фірма грамзапису «Capitol Records» випустила перший у США сингл групи The Beatles «I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There», який 1 лютого наступного року вийшов на перше місце в американському хіт-параді, почалося «британське вторгнення» бітломанії в США.
- 1991 — Національним банком України зареєстрований Експобанк, як комерційний банк (реєстраційний № 75).
- 2004 — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Стався в Індійському океані, на північ від острова Суматра.
- 2004 — В Україні проведено Переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко