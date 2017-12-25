В дитинстві Спиридон, навіть незважаючи на роки, вів праведне життя і щиро вірив у Бога, був доброзичливим і чуйним. За добрі справи він був нагороджений целительским даром, а також міг виганяти бісів. Після смерті своєї дружини Спиридон став єпископом міста Тримифунта на Кіпрі. Згідно з переказами, одного разу трапилася досить тривала посуха, і святитель з допомогою молитви зміг викликати дощі. Своїм прикладом Спиридон показував, як має поводитися справжній християнин, був працьовитим і добрим. Також він дбав про суворе дотримання церковних правил і збереження тексту Священного Писання в незмінному вигляді.
25 грудня називали Переворотом і навіть говорили, що Спиридон сам повертає сонце так, щоб воно не сховалося від людей. Працювати на Спиридона заборонялося, але можна було гадати. Люди 25 грудня часто намагалися дізнатися, чи буде родючим майбутній рік, керуючись прикметами. Для цього можна було спостерігати за вітром. Якщо він змінював протягом дня, то рік буде врожайним. Після сонцевороту господині потрібно було увіткнути серп в одвірок. Господар у цей час вклинюється сокиру в поріг. Робили це для того, щоб сила інструменту частково перейшла до дому і захистила мешканців від нечисті.
Належало годувати курей саме з правого рукава — так вони будуть краще нестися. Була поширена традиція закликати сонце 25 грудня. Для цього люди розпалювали багаття. Намагалися не ходити до лісу без особливої необхідності, оскільки вважали, що ведмідь може крутитися в барлозі, почути людину, прокинутися і напасти на нього. Вважали день небезпечним, оскільки відбувалася боротьба між світлом і тінню. Однак у денний час 25 грудня можна було розважатися, і селяни виходили у двір, щоб зліпити сніговика або пограти в сніжки. Піднімалися на високі гірки і зазивали сонце, каталися на санях.
Говорили, що у цей день сонце повертається на літо, день йде на прибуток.
Народні прикмети на 25 грудня
- Яка погода на 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня
- Похмурий ранок — чекай ранню весну
- Якщо людина народилася в день Спиридона, то в якості талісмана їй слід носити олександрит і онікс
- Горобці 25 грудня в гнізда тягнуть пух — незабаром вдарять сильні морози
- Вітер різко змінює свій напрямок — чекай багатого урожай гречки в наступному році
- Сонечко грає — прикмета до того, що Святки будуть ясними
- Гілки ялівцю згинаються — буде мітел
- Худоба 25 грудня в стійло проситься — чекай снігопаду