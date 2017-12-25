ГОРОСКОП НА 25 ГРУДНЯ

ОВЕН
Напружений день. Спілкування з близькими людьми принесе розчарування.
ТЕЛЕЦЬ
Вам доведеться подолати труднощі в спілкуванні з близькими людьми.
БЛИЗНЮКИ
Сприятливий день для будь-якої справи. Все задумане може втілитися в життя.
РАКИ
Непоганий час для занять спортом і вивчення іноземних мов.
ЛЕВ
Нікому не розповідайте про свої плани.
ДІВА
Хороший день для роздумів, аналізу минулих вчинків, медитації.
ТЕРЕЗИ
Родині або близькій людині не вистачає вашої уваги. Спробуйте це компенсувати.
СКОРПІОН
Уникайте фізичних навантажень. Більше відпочивайте.
СТРІЛЕЦЬ
Можливі різкі і раптові перепади настрою, головний біль, інфекційні захворювання.
КОЗЕРІГ
У вас буде гарний та приємний день.
ВОДОЛІЙ
Будьте відповідальними за свої вчинки.
РИБИ
Для вас це день прощення, любові і гармонії.