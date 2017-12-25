ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ГРУДНЯ

- 336 — У Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.
- 350 — Римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші. Констанцій дозволяє Ветраніону жити у імперії як простолюдину на державну пенсію.
- 498 — Король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі.
- 597 — Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів.
- 800 — У Римі папа Лев III коронував франкського короля Карла Великого імператором. Карл став другим, після візантійського імператора, хто прийняв цей високий титул.
- 1000 — Створення Угорського королівства на чолі з Стефаном I.
- 1025 — Мєшко II Ламберт коронований на короля Польщі.
- 1066 — Вільгельм Завойовник став королем Англії.
- 1076 — В Гнєзно відбулась коронація Болеслава II Сміливого на короля Польщі.
- 1100 — Коронування Балдуїна I королем Єрусалиму.
- 1130 — Рожер II проголошується королем Сицилії.
- 1261 — Імператора відновленої Східної Римської імперії. Іоанн IV Ласкаріс осліплюють за наказом Михайла VIII.
- 1492 — Каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса. Індіанці допомогли зняти з судна цінний вантаж, гармати і продовольство, але корабель врятувати не вдалось.
- 1559 — Після смерті Павла IV новим Папою під іменем Пій IV обраний Джованні Анджело Медичі. В період його понтифікату закінчився Тридентський собор.
- 1741 — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винайшов шкалу вимірювання температури.
- 1758 — Йоган Георг Палич уперше спостеріг комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині.
- 1855 — У Кінгстоні (Канада) відбулася перша відома нині гра в хокей.
- 1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.
- 1926 — Відбувся установчий з’їзд Союзу українок Канади.
- 1934 — Вихід на екрани кінокомедії Александрова «Веселі хлоп’ята».
- 1941 — Друга світова війна: розпочалась Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.
- 1950 — 4 шотландських студентів із університету Глазго вкрали з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями.
- 1951 — У Києві введено в дію першу електронно-обчислювальну машину (МЭСМ).
- 1968 — «Led Zeppelin» відвідали США, в рамках свого першого американського турне.
- 1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.
- 1975 — В Києві відкрили пам’ятник І.Котляревському.
- 1977 — Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі.
- 1987 — Тижневик «Тайм» назвав Михайла Горбачова «людиною року».
- 1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Елене Чаушеску.
- 1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.
- 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса.
- 2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).