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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ГРУДНЯ

25.12.2017 Варто знати Комментариев нет
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  • 336 — У Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.
  • 350 — Римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші. Констанцій дозволяє Ветраніону жити у імперії як простолюдину на державну пенсію.
  • 498 — Король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі.
  • 597 — Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів.
  • 800 — У Римі папа Лев III коронував франкського короля Карла Великого імператором. Карл став другим, після візантійського імператора, хто прийняв цей високий титул.
  • 1000 — Створення Угорського королівства на чолі з Стефаном I.
  • 1025 — Мєшко II Ламберт коронований на короля Польщі.
  • 1066 — Вільгельм Завойовник став королем Англії.
  • 1076 — В Гнєзно відбулась коронація Болеслава II Сміливого на короля Польщі.
  • 1100 — Коронування Балдуїна I королем Єрусалиму.
  • 1130 — Рожер II проголошується королем Сицилії.
  • 1261 — Імператора відновленої Східної Римської імперії. Іоанн IV Ласкаріс осліплюють за наказом Михайла VIII.
  • 1492 — Каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налетіла на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса. Індіанці допомогли зняти з судна цінний вантаж, гармати і продовольство, але корабель врятувати не вдалось.
  • 1559 — Після смерті Павла IV новим Папою під іменем Пій IV обраний Джованні Анджело Медичі. В період його понтифікату закінчився Тридентський собор.
  • 1741 — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винайшов шкалу вимірювання температури.
  • 1758 — Йоган Георг Палич уперше спостеріг комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині.
  • 1855 — У Кінгстоні (Канада) відбулася перша відома нині гра в хокей.
  • 1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.
  • 1926 — Відбувся установчий з’їзд Союзу українок Канади.
  • 1934 — Вихід на екрани  кінокомедії Александрова «Веселі хлоп’ята».
  • 1941 — Друга світова війна: розпочалась Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.
  • 1950 — 4 шотландських студентів із університету Глазго вкрали з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями.
  • 1951 — У Києві введено в дію першу  електронно-обчислювальну машину (МЭСМ).
  • 1968 — «Led Zeppelin» відвідали США, в рамках свого першого американського турне.
  • 1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.
  • 1975 — В Києві відкрили пам’ятник І.Котляревському.
  • 1977 — Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі.
  • 1987 — Тижневик «Тайм» назвав Михайла Горбачова «людиною року».
  • 1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Елене Чаушеску.
  • 1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.
  • 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса.
  • 2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).
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