ІМЕНИНИ 24 ГРУДНЯ

Данило — чоловіче ім’я біблійного походження. Походження імені Данило пов’язано з особистим ім’ям пророка Данила і перекладається як «суддя мій Бог», «Бог є суддя», «Бог мій суддя». Часто це ім’я перекладають як «справедлива людина», «суддя», «Божий суд».
Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Лука — походить від грецького імені Лукас, освіченій від латинського «lux», що означає «світло». За однією з версій, ім’я Лука — це скорочення від імені Лукіан.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».