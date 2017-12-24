ПРИКМЕТИ НА 24 ГРУДНЯ

Зазвичай у цей день розпалювали багаття, оскільки хотіли прославити Сонце. Також по сонцю прогнозували погоду на найближчий час. Є й ряд народних прикмет цього дня!
У церкві 24 грудня вшановується пам’ять преподобного Никона Печерського, який був широко відомий як монах Києво-Печерської Лаври. Народився він в XI столітті в багатій родині. У 1096 році війська половців напали на київські землі, після чого Никон був узятий в полон разом з преподобним Євстратієм та іншими ченцями. У неволі він прожив близько трьох років і весь цей час смиренно зносив голод і позбавлення. При цьому господар Никона підрізав йому жили, щоб той не зміг втекти. Проте в якийсь момент Никон просто зник на очах у варти. Після укладення мирного договору з половцями колишній господар Никона, відвідавши Печерський монастир, побачив перед собою Никона. Він був настільки вражений, що тут же прийняв хрещення і залишився в обителі для того щоб служити Никона.
Зазвичай Никону молилися для того щоб відігнати нечисту силу, вважаючи, що вона зараз виглядає у вигляді хуртовини і може вбити людину. 24 грудня намагалися не виходити з дому без особливої необхідності і спати лягали раніше. Запалювали лампади і закликали сонце прийнятті на землю. Вважалося, що в цьому випадку можна буде врятуватися від відьом, які літають на мітлах і викликають хуртовини. Також говорили, що в літаючому 24 грудня снігу знаходиться демон, якому холодно, а тому, він намагається погрітися біля вогнища. Потрібно було покласти біля порога сокиру вістрям до дверей, щоб істота не проникло в будинок.
Цікаво, що нечисту силу деколи наділяли достоїнствами. Так, якщо у людини починалася лихоманка, то вигрібали пічну золу і виходили на вулицю, ставши спиною до вітру на будь-якому перехресті. Вимовляли змову і вірили, що вихори віднесуть хвороба. За допомогою вітру можна було приворожити кохану дівчину. Для цього увечері 24 грудня виходили з дому, коли з печі йшов чорний дим. Вставали до диму особою і вимовляли змову. Так можна було прив’язати до себе дівчину.
Загадували бажання і відламував гілочку яблуні. Її приносили в будинок і ставили у воду. Якщо до різдва гілка розпускали, то для тих, хто вірить у прикмети, це означало, що загадане бажання збудеться. Якщо гілка ще й зацвітала, то це обіцяло несподівану радість.
Народні прикмети на 24 грудня
- Якщо людина народилася 24 грудня, то його талісманом є нефрит або опал
- Сонце на небі видно з відсвітами з боків — будуть морози
- Сонячні 24 грудня промені йдуть вгору — це віщує холоднечу. Якщо вони йдуть вниз — буде заметіль
- Горщики через край киплять — буде хмарна погода
- До вечора зграї ворон з місця на місце літають і не знаходять ночівлі — чекай бурі
- Кілька білок в одному дуплі збираються 24 грудня — будуть сильні морози