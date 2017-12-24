ГОРОСКОП НА 24 ГРУДНЯ

ОВЕН
Будьте обережними у всьому! Існує небезпека для здоров’я: хвороба, травма або емоційний стрес.
ТЕЛЕЦЬ
Вдача посміхається вам, але не варто розслаблятися.
БЛИЗНЮКИ
Ваш оптимізм і наполегливість піднімуть вас в очах оточуючих.
РАКИ
Досягти цілі буде важко. Працюйте наполегливіше.
ЛЕВ
Доля готує несподіваний поворот у вашому житті.
ДІВА
Не зосереджуйте увагу на поганих подіях. Дивіться на життя оптимістично.
ТЕРЕЗИ
У цей день зірки рекомендують енергійно взятися за що-небудь новеньке.
СКОРПІОН
Уникайте фізичних навантажень. Більше відпочивайте.
СТРІЛЕЦЬ
Можливі різкі і раптові перепади настрою, головний біль, інфекційні захворювання.
КОЗЕРІГ
Слід присвятити день вирішенням матеріальних проблем і всьому, що пов’язане з особистим добробутом.
ВОДОЛІЙ
Сприятливий день для нового знайомства та веселощів.
РИБИ
Рекомендується використовувати цей день для ведення переговорів.