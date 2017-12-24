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ГОРОСКОП НА 24 ГРУДНЯ

24.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Будьте обережними у всьому! Існує небезпека для здоров’я: хвороба, травма або емоційний стрес.

ТЕЛЕЦЬ

Вдача посміхається вам, але не варто розслаблятися.

БЛИЗНЮКИ

Ваш оптимізм і наполегливість піднімуть вас в очах оточуючих.

РАКИ

Досягти цілі буде важко. Працюйте наполегливіше.

ЛЕВ

Доля готує несподіваний поворот у вашому житті.

ДІВА

Не зосереджуйте увагу на поганих подіях. Дивіться на життя оптимістично.

ТЕРЕЗИ

У цей день зірки рекомендують енергійно взятися за що-небудь новеньке.

СКОРПІОН

Уникайте фізичних навантажень. Більше відпочивайте.

СТРІЛЕЦЬ

Можливі різкі і раптові перепади настрою, головний біль, інфекційні захворювання.

КОЗЕРІГ

Слід присвятити день вирішенням матеріальних проблем і всьому, що пов’язане з особистим добробутом.

ВОДОЛІЙ

Сприятливий день для нового знайомства та веселощів.

РИБИ

Рекомендується використовувати цей день для ведення переговорів.

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