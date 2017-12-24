ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ГРУДНЯ

- 1518 — Польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права.
- 1624 — Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.
- 1637 — Богдан Хмельницький — як військовий писар — підписав капітуляцію повстанців Павлюка під Боровицею.
- 1814 — У Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписали договір, що завершив Англо-американську війну.
- 1851 — Під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів.
- 1871 — У Каїрі відбулась прем’єра опери Джузеппе Верді «Аїда», написаної для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу.
- 1903 — У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела.
- 1908 — У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу.
- 1914 — Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування.
- 1920 — На сцені «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконав останню у своїй кар’єрі партію — Елеазара (Галеві «Дочка кардинала»).
- 1943 — Почалися Житомирсько-Бердичівська та Дніпровсько-Карпатська операція.
- 1982 — Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 «Руслан» здійснив перший політ.
- 1997 — Відбувся перший концерт гурту «Мандри», цей день вважається датою заснування гурту.
- 2004 — Запущено на орбіту український супутник «Січ-1М» (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників «Січ»).