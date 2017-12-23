ІМЕНИНИ 23 ГРУДНЯ

Анатолій — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені пов’язане зі словами давньогрецького мови, які означають «схід сонця», «східний», «світанок». Крім того, ім’я Анатолій перекладається як «житель Анатолії». В давні століття Анатолією називали частину Малої Азії, розташовану на схід від Греції.
Ганна — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені Василь пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Володимир — слов’янське ім’я. Деякі дослідники вказують на слов’янсько-германське походження імені Володимир. Частка «світ» ріднить це ім’я з такими готськими іменами, як Валамир, Видимир.
Степан — значення імені у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».