ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 ГРУДНЯ

- 1583 — В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність. Ця звістка викликала в Україні численні протести й обурення — для широких мас ідея об’єднання всього християнства відступала перед загрозою латинізації і полонізації України.
- 1846 — Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.
- 1873 — Засноване Наукове товариство імені Шевченка.
- 1947 — У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.
- 1954 — Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.
- 1968 — Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.
- 1972 — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.
- 1972 — Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм «Живі».
- 1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.
- 1990 — На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.
- 1991 — Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарська Конфедерація і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.
- 1995 — В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.