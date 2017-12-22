У ПОКРОВСЬКУ ОБГОВОРЯТЬ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ

У зв’язку з підвищенням КП «Компанія «Вода Донбасу» вартості покупної води, Димитровский ВУВКГ плати за очищення стоків, а також електроенергії, газу, мінімальної заробітної плати КП «Покровскводоканал» має намір встановити тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів і тарифи з централізованого постачання холодної води і водовідведення. Про це повідомляється на офіційному сайті Покровської міської ради.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про місцеве самоврядування» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року та ст. 26-30 розділу VI статуту територіальної громади міста Покровська, з метою досягнення балансу інтересів споживачів, підприємств і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, підприємств, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших зацікавлених осіб до інформації та їх обізнаності на принципах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань КП «Покровскводоканал»оголошує дату проведення громадських слухань щодо проекту рішення виконкому Покровської міської ради« Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Покровскводоканал» і проекту рішення виконкому Покровської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води і водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) КП «Покровскводоканал».
Громадське слухання відбудеться 23 грудня 2017 року, о 10:00 в приміщенні актового залу КП «Покровскводоканал» за адресою: Г.Покровський, вул. Шевченко, 90.
Зауваження та пропозиції можна надсилати до 23 грудня 2017 року письмово за адресою: Г.Покровський, вул. Шевченко, 90.
Заявки на участь в громадських слуханнях приймаються до 22.12.2017 року в друкованому вигляді за адресою: м Покровск, вул. Шевченко, 90ілі на електронну адресу: pokrovskvodokanal@gmail.com.