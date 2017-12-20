ЯЛИНКОВІ ПРИКРАСИ ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ

Новий рік, Різдво Христове– дивовижні та чарівні свята, наповнені особливою атмосферою. Їх чекають дорослі і діти з надією на те, що диво обов’язково станеться, наряджають ялинку і загадують бажання, готують святковий стіл з різними стравами. Однією з традицій в цей час є прикрашання ялинки новорічними іграшками, яка має свою історію. Так,до середини XVIII століття її прикрашала виключно їстівнимиприкрасами: горіхами, солодощами та фруктами. З другої половини XVIII століття з’являються такі ялинкові прикраси як паперові квіти, позолочені ялинкові шишки, а ще – фігурки з карбованої латуні у вигляді феї або янгола. Вони були саморобними. У1848 році в Тюрінгії (Німеччина) були виготовлені перші ялинкові кулі. Їх робили з кольорового або прозорого скла, покривали зсередини шаром свинцю, а зовні прикрашали блискітками. На початку ХХ століття новорічні іграшки стали виготовляти і в інших країнах: Чехії, США, Польщі.
В ті часи святкували Різдво, а не Новий рік , тому крім їстівних прикрас, фігурок звірят на ялинці обов’язково були Віфлеємська зірка із 6-ма кінцями на верхівці та янголи. Їх виготовляли з паперу, тканини, мережива, бісеру.
Щоб відтворити стародавню традицію 20 грудня 2017 року в Покровському історичному музеї відбувся майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси — янгола, учасниками якого стали учні 4- А класу ЗОШ №12. Майстер-клас проводила керівник гуртків «Народні ремесла України» та «Художня вишивка» ЦТД м. Покровська Анікєєва Наталя Миколаївна та її помічниці – вихованки гуртку Ковтун Ліза та Косолапова Даша. Учні з захопленням виготовляли янголів з паперу і це їм добре вдалося. На згадку про проведення майстер-класу було зроблено спільне фото з виготовленими роботами.
Незабаром прийдуть новорічні свята. Тому іграшка зроблена власними руками стане найкращим подарунком для рідних та близьких людей.
старший науковий співробітник
Покровського історичного музею
Корнієнко М.П.