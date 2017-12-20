У православній церкві 20 грудня вшановується пам’ять святого Амвросія Медіоланського, який жив в Італії приблизно в IV столітті і був відомий як єпископ християнської церкви і проповідник. Саме Амвросій прославився своїм вмінням складати гімни. Його вважають одним з чотирьох впливових єпископів християнства. Причому, авторитет Амвросія був настільки сильний, що єпископ навіть міг впливати на прийняття рішень імператором Феодосієм Великим, який нікому більше не дозволяв собі вказувати. Саме такі відносини держави і церкви стали прецедентом, який дозволив визначити розвиток країни на довгі роки вперед. Крім того, з цим днем пов’язані деякі народні прикмети.
Біографія Амвросія добре відома, але щороку, напередодні 20 грудня, вивчається з новим увагою. Народився він у місті тревіра, який зараз називається Тріром і знаходиться на території Німеччини. Батьки Амвросія були християнами. Після смерті батька сім’я вирішила переселитися в Рим, де Амвросій отримав освіту, а потім почав працювати адвокатом і вже значно пізніше — радником префекта. Згодом Амвросій і сам стає префектом Північної Італії. У 374 році він приймає хрещення, а через кілька днів за наполяганням місцевого населення стає ще й єпископом Медиолана, пожертвувавши свій стан на користь церкви. Прославився Амвросій тим, що вів скромний спосіб життя, а також дав обітницю нестяжательства. Був широко відомий як борець з інакомисленням і язичництвом. Протягом життя він здійснив велику кількість чудес за допомогою молитви
Дівчатам 20 грудня належало шити. Перед початком роботи обов’язково вимовляли молитву. Готувалися до Різдва. Братчини і посиденьки більше не проводились до самого 6 січня.
Народні прикмети на 20 грудня
- Якщо людина народилася в день Амвросія, то в якості талісмана йому рекомендується носити чорний агат або сердолік
- Якщо людина народилася 20 грудня, то він буде майстром на всі руки, а якщо мова йде про жінку, то вона буде прекрасною умільці
- Пішов щільний і мокрий сніг — прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки
- Сонце 20 грудня перебуває в серпанку — пурга буде
- Сонце 20 грудня опускається в хмари — варто чекати снігопаду