НА ДОНЕЧЧИНІ ЗА ЖОРСТОКЕ ВБИВСТВО КОХАНКИ ЧОЛОВІК ПРОВЕДЕ ЗА ҐРАТАМИ 12 РОКІВ

Під час судових слухань прокурор Красноармійської місцевої прокуратури довів у суді провину чоловіка, який обвинувачувався у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У ніч на 29 травня 2016 року 39-річний мешканець м.Новогродівки разом із цивільною дружиною та 32-річною подругою розпивали спиртні напої. Під час застілля гостя стала натякати хазяйці про те, що вона і її чоловік – коханці. Чоловік, задля уникнення конфлікту, поспішив провести її додому.
По дорозі вони зайшли до покинутої квартири, де жінка вкотре стала вимагати від коханця аби він пішов від дружини, інакше погрожувала розповісти їй про їх близькі стосунки. Чоловікові такий варіант перебігу подій не сподобався, тож він вирішив вбити норовливу коханку.
Засуджений душив жертву до тих пір, поки остання не перестала подавати ознаки життя і не впала на підлогу. Потім, знявши з неї золоті сережки, чоловік підпалив квартиру, аби приховати сліди злочину, та пішов додому.
Тривалий час жінку вважали безвісті зниклою. Паралельно з її розшуком окремо розслідувалося кримінальне провадження за фактом пожежі, де було виявлено невпізнаний труп. Лише після втручання прокуратури провели експертизу, яка встановила, що тіло належить розшукуваній жінці. Згодом знайшли і сережки вбитої, які злочинець здав у ломбард.
Суд, врахувавши позицію прокуратури, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та засудив до 12 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області